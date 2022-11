Ciclismo: a Palazzo Pirelli premiati Alessandro Covi, Stefano Oldani e Marco Villa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Oldani, di Busto Garolfo, anche lui ventiquattrenne, ha “studiato” in Belgio, una delle “scuole” più importanti del ciclismo, con la Lotto-Soudal con cui fa da spalla a Caleb Ewan e poi con la Alpecin Fenix, la squadra del fenomeno Mathieu Van der Poel. Professionista dal 2019, Oldani ha vinto un titolo italiano a cronometro da juniores e importanti piazzamenti al Tour de l’Avenir, il Giro di Francia riservato ai dilettanti. Quattro medaglie d’oro, tre d’argento e il secondo posto (dopo l’Olanda) nel medagliere. È questo il “bottino” della Nazionale italiana di ciclismo su pista che si sono svolti a Saint-Quentin-en-Yvelines, in Francia, lo scorso ottobre. Autore di questo straordinario risultato è Marco Villa, Commissario tecnico degli azzurri. Originario di Montodine, in provincia di Cremona, cresciuto sulla pista del velodromo di Crema, da corridore è stato due volte campione del mondo nell'Americana in coppia con Silvio Martinello, ha vinto per tre volte la Sei giorni di Milano e ha vinto un bronzo alle Olimpiadi di Sydney del 2000. Da Commissario tecnico (carica assunta nel 2018) rilancia il ciclismo su pista in Italia (anche grazie Record dell’Ora di Filippo Ganna) e da quest’anno si occupa anche del settore femminile che ha portato a vincere la maglia iridata nell’inseguimento a squadre, il primo titolo mondiale della storia. L’obiettivo, adesso, sono i giochi olimpici di Parigi 2024. (Com)