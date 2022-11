Vietnam: con l’approvazione della legge antiriciclaggio si chiude la sessione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa oggi, dopo 21 giorni di lavori, la quarta sessione della 15ma legislatura dell’Assemblea nazionale del Vietnam, il parlamento unicamerale. Nell’ultima giornata di seduta è stata approvata la riforma della legge sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro, che entrerà in vigore il primo marzo 2023. La legge si aggiunge alle altre sei approvate in linea con il programma dei lavori, tra cui quelle sulla prevenzione e il controllo della violenza domestica, sul petrolio, sull’ispezione amministrativa (tutte e tre con entrata in vigore il primo luglio 2023) e sull’attuazione della democrazia a livello di base. Oggi, inoltre, è stato discusso il progetto di legge sulle gare d’appalto, che sarà votato nella prossima sessione, dopo i dibattiti dei giorni scorsi su altri progetti normativi riguardanti, tra l’altro, le cooperative e la tutela dei consumatori. (segue) (Fim)