Vietnam: con l’approvazione della legge antiriciclaggio si chiude la sessione parlamentare (4)

- Un’altra risoluzione riguarda, invece, l’aumento dei salari di base dei dipendenti pubblici, che dal primo luglio 2023 passerà da 1,49 a 1,8 milioni di dong (da 60 a 73 dollari circa). Il salario di base sarà il punto di partenza per il calcolo delle retribuzioni mediante coefficienti per i diversi livelli (ad esempio, 2,34 è quello per i neolaureati). Si tratta del secondo incremento salariale dal 2019. In base alla risoluzione aumenteranno anche le pensioni, del 12,5 per cento. L’Assemblea ha approvato anche le nomine dei nuovi ministri della Sanità, Dao Hong Lan, e dei Trasporti, Nguyen Van Thang, e quella del nuovo revisore generale dei conti dello Stato, Ngo Van Tuan. (segue) (Fim)