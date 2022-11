Usa: dipartimento Lavoro, ad ottobre rallenta la crescita dei prezzi alla produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti ha registrato un incremento di otto punti percentuali ad ottobre. Stando ai dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro, si tratta di un rallentamento rispetto al mese precedente, quando il rialzo si è attestato all’8,4 per cento, che potrebbe segnalare un indebolimento delle pressioni inflazionistiche. Anche il rialzo dei prezzi al consumo, i cui dati relativi ad ottobre sono stati pubblicati la scorsa settimana, sta rallentando: la crescita del mese scorso si è attestata al 7,7 per cento su base annuale, rispetto agli 8,2 punti di settembre. (Was)