Tribunale brevetti: Urso, giusto e fondamentale che abbia sede a Milano

24 luglio 2021

- "La proprietà intellettuale è la cosa principale per quel che ci riguarda, e per questo Penso che sia giusto e fondamentale che il Tribunale dei brevetti abbia sede a Milano, capitale della produzione italiana". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione dell'Osservatorio Altagamma 2022 sul lusso al Teatro Nazionale di Milano. "È una rivendicazione che il governo fa sulla base anche delle richieste fatte dal precedente governo in piena sintonia - ha sottolineato il ministro - con forse ancor maggior consapevolezza perché tutelare i brevetti, avere qui la sede del tribunale europeo, significa aumentare la nostra capacità di dimostrare al mondo che la proprietà intellettuale sia una cosa estremamente significativa". (Rem)