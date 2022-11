Italia-Usa: Meloni incontra Biden al G20, focus su Cina, crisi climatica e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden ha incontrato oggi il primo ministro italiano Giorgia Meloni, a margine del vertice G20 in corso a Bali, in Indonesia. Obiettivo dell'incontro, riferisce in una nota la Casa Bianca, era di "coordinare le risposte a una serie di sfide globali, comprese quelle poste dalla Repubblica popolare cinese, la crisi climatica e l'uso dell'energia come arma da parte della Russia". I due leader, aggiunge Washington, hanno anche discusso del loro impegno a continuare a fornire all'Ucraina il sostegno di cui ha bisogno per difendersi e a ritenere la Russia responsabile della sua aggressione. (Com)