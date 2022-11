Lombardia: Consiglio regionale approva Bilancio Consolidato 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera a maggioranza in Consiglio regionale al Bilancio consolidato 2021 (relatore Giulio Gallera, Forza Italia). Il Bilancio consolidato 2021 di Regione Lombardia prende in considerazione lo stato patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrativo Regione Lombardia” comprendente anche gli enti controllati (Arpa, Ersaf, Polis, Aler, Fondazione Ricerca Biomedica e Fondazione Lombardia per l’Ambiente), gli enti partecipati (Lombardia Film Commission, Fondazione Minoprio, Consorzio Villa Reale Monza, enti parchi), le società controllate (Aria, Finlombarda, Explora, FNM Pedemontana) e le società partecipate (Arexpo ed Expo in liquidazione). Già approvato dall’Organo revisore e dalla Commissione Bilancio, il documento è stato approvato oggi anche dal Consiglio regionale, che ne ha deliberato la conformità ai principi contabili e la rappresentazione “veritiera e corretta” della reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero gruppo. Caratteristiche del Bilancio consolidato 2021 risultano inoltre essere le importanti misure finanziarie attuate per contrastare gli impatti economici negativi dell’emergenza da Covid19 attraverso contributi per la realizzazione di infrastrutture a incremento del patrimonio pubblico. (segue) (Rem)