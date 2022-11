Lombardia: Consiglio regionale approva Bilancio Consolidato 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della seduta mattutina approvata all’unanimità anche la risoluzione presentata dalla Giunta delle elezioni (relatrice Elisabetta Strada, Lombardi Civici Europeisti) sull’insindacabilità del Consigliere regionale Massimo Bastoni (Lega), sottoposto a procedimento penale dinanzi al Tribunale di Milano per il delitto di diffamazione aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità (articolo 595, comma 3, c.p.), per avere pubblicato, sul proprio profilo Facebook, espressioni ritenute offensive nei confronti di una società privata milanese. La Giunta delle elezioni, concluso l’esame istruttorio, ha ritenuto unanimemente che le opinioni oggetto del provvedimento siano da considerarsi “connesse all’esercizio del mandato consiliare e da ricondurre nel quadro della generale funzione di rappresentanza politica e istituzionale che spetta a ciascun Consigliere regionale”. La seduta è quindi proseguita con l’esame del progetto di legge che introduce modifiche alla legge elettorale regionale (relatrice Alessandra Cappellari, Lega), affidando al Presidente della Regione in carica (e non più al Prefetto) la firma dell’atto di indizione delle elezioni regionali. (segue) (Rem)