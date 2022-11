Turismo: Santanché, "tax free shopping" su Italia.it per aumentare flussi inconing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Turismo - nell’ambito del progetto previsto dal Pnrr, noto con il nome di Tourism Digital Hub (TDH) – è in procinto di ampliare ulteriormente l’offerta di servizi proposta, attraverso l’introduzione della soluzione “Tax Free Shopping”. Il nuovo servizio, accessibile tramite i canali digitali di Italia.it (sito web e mobile app), consentirà ai viaggiatori residenti nei paesi extra Ue di snellire il processo di rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti che vengono effettuati sul territorio nazionale. “Attraverso l’introduzione del Tax Free Shopping - afferma il ministro del turismo Daniela Santanché - ci aspettiamo un ulteriore incremento dei flussi dell’incoming da tutti quei Paesi (America, Giappone ed Emirati Arabi in primis) notoriamente ben disposti a spendere nel nostro paese per l’acquisto di prodotti Made in Italy, con particolare riferimento al settore della moda”. (segue) (Com)