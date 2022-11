Turismo: Santanché, "tax free shopping" su Italia.it per aumentare flussi inconing (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 2023 il viaggiatore, attraverso la registrazione e la profilazione sui canali digitali di Italia.it, avrà la possibilità di: utilizzare un'unica porta di ingresso rappresentata dai canali digitali di Italia.it (sito web e mobile app) per accedere al servizio Tax Free Shopping, indipendentemente dall'operatore gestore del rimborso Iva con il quale il negozio è convenzionato; velocizzare il processo di fatturazione in negozio, attraverso il recupero automatico dei dati anagrafici da riportare in fattura con un semplice "click"; monitorare in tempo reale lo stato di rimborso delle singole fatture, attraverso un wallet digitale presente nella propria area personale. E’ online da oggi sul sito del ministero del Turismo e dell’Enit l’avviso per l’individuazione degli operatori gestori del rimborso Iva da far salire a bordo di Italia.it. Gli operatori che aderiranno all’avviso, avranno la possibilità di ottenere un canale digitale aggiuntivo, ampliare il proprio portafoglio clienti e avere maggiore visibilità attraverso una campagna internazionale di digital marketing prevista per promuovere il servizio. “Un servizio innovativo, che - conclude il ministro - tramite la digitalizzazione del rimborso dell'Iva, migliorerà al viaggiatore extra Ue l’esperienza di viaggio, semplificando e digitalizzando tutte le fasi necessarie a ottenere il rimborso dell’Iva, attraverso un processo coerente, snello e aggregato”. (Com)