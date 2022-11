Ucraina: Sanchez chiede a Xi di esercitare sua influenza per porre fine a guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha chiesto al presidente cinese, Xi Jinping, di esercitare la sua influenza per indurre la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina durante il loro incontro a margine del vertice del G20 a Bali, in Indonesia. Lo ha riferito la portavoce del governo spagnolo, Isabel Rodríguez. L'incontro, durato circa 40 minuti, ha permesso ai due presidenti di discutere della situazione internazionale, in particolare della guerra in Ucraina. Per quanto riguarda le relazioni della Cina con l'Ue, Sanchez ha trasmesso a Xi il desiderio di dare "un impulso" durante la presidenza di turno del formato che la Spagna avrà nel secondo semestre del 2023. A livello bilaterale, i due presidenti hanno concordato che la commemorazione del 50mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche, che si terrà il prossimo anno, è "un'opportunità per intensificare e diversificare le relazioni commerciali e di investimento". Da parte sua, secondo la portavoce del governo, Xi Jinping ha espresso il desiderio di approfondire il Partenariato strategico globale tra Cina e Spagna, concordato durante la sua visita di Stato in Spagna nel 2018. (Spm)