Clima: accordo tra Campidoglio e Città metropolitana Roma su lotta a cambiamenti

- Una collaborazione che mette a disposizione della città il meglio delle competenze scientifiche per studiare gli impatti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici, individuare le aree a maggior rischio e definire azioni e misure specifiche per rafforzare la resilienza e la sicurezza del territorio, degli spazi urbani e delle infrastrutture. È questo il senso della partnership tra Roma Capitale e fondazione Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc), siglata negli stessi giorni in cui si svolge la 27esima Conferenza delle nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop27) a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Lo riferisce in una nota il Campidoglio. Una scelta per richiamare l'attenzione sul ruolo fondamentale che le città sono chiamate a svolgere in uno scenario mondiale dove la temperatura media è già aumentata di circa 1 grado e senza impegni più forti si rischia di arrivare a un aumento compreso tra 2,1 e 2,9 gradi entro la fine del secolo secondo le Nazioni unite. (segue) (Com)