Clima: accordo tra Campidoglio e Città metropolitana Roma su lotta a cambiamenti (3)

- La collaborazione con il Cmcc, definita dall'accordo approvato in giunta capitolina e ora siglato, consentirà a Roma di elaborare una strategia di intervento per ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici attraverso un approccio razionale e mirato, identificando per tempo gli interventi da realizzare e ottimizzando gli investimenti pubblici da sostenere per l'adattamento. In questo modo si accelererà lo sviluppo di un modello di resilienza urbana a favore di tutta la comunità dell'area. Si partirà dall'elaborazione di una mappatura dei rischi climatici nello scenario segnato dall'aumento delle temperature, per comprendere gli ambiti a maggior rischio nel territorio di Roma Capitale rispetto ad ondate di calore, allagamenti, siccità. (segue) (Com)