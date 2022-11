Clima: accordo tra Campidoglio e Città metropolitana Roma su lotta a cambiamenti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La Fondazione Cmcc è un'organizzazione di ricerca multidisciplinare, in grado di fornire supporto tecnico scientifico a istituzioni e a grandi città come Roma attraverso un'analisi dell'esposizione dei territori ai cambiamenti climatici, dei rischi che ne conseguono e delle vulnerabilità", sottolinea il professor Antonio Navarra, presidente del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici. "Attraverso modelli geolocalizzati ad elevata risoluzione - spiega -, il Cmcc mette a disposizione le informazioni di dettaglio necessarie per prendere decisioni informate, in particolare per individuare azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, di investimento nelle infrastrutture urbane e interventi per aumentare la resilienza dei territori. Il senso di questo accordo è quello di intensificare le iniziative di cooperazione tra i produttori di conoscenza scientifica e i decisori politici, chiamati a compiere, come avviene ora nella Capitale, scelte importanti per un governo del territorio che tenga conto delle sfide poste dal cambiamento del clima".