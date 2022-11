Germania: capo Stato maggiore Difesa Zorn, aumentare preparazione a guerra con Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) devono aumentare la preparazione al rischio di una guerra con la Russia. È quanto affermato dal capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, il generale Eberhard Zorn, in un documento classificato come confidenziale che il settimanale “Der Spiegel” ha visionato. Nel testo, intitolato “Linee guida operative per le Forze armate” e risalente alla fine di settembre scorso, il generale Zorn avverte che “gli attacchi alla Germania possono potenzialmente avvenire senza preavviso e con gravi danni, forse anche esistenziali”. Pertanto, la capacità di difesa della Bundeswehr e la sua prontezza operativa sono “essenziali per la sopravvivenza” del Paese. Zorn delinea quindi una “mega-riforma” della Bundeswehr, evidenziando come l'attenzione posta da circa 30 anni sulle missioni all'estero “non rende più giustizia alla situazione attuale, con le sue sorprese che mettono in pericolo il sistema”. (segue) (Geb)