Germania: capo Stato maggiore Difesa Zorn, aumentare preparazione a guerra con Russia (2)

- Invece, deve essere “la difesa dell'Alleanza” atlantica, con la “capacità di fornire una deterrenza visibile e credibile”, a dominare l'azione militare della Germania. In questa prospettiva, nello specifico, la Bundeswehr deva armarsi “per una guerra forzata”, poiché un conflitto sul fianco orientale della Nato è tornato ad essere “più probabile”. In questo contesto, la Germania deve svolgere un ruolo pionieristico in Europa e rafforzare la Bundeswehr. Secondo Zorn, infatti “forze pronte alle operazioni, allineate allo scenario ad alta intensità e addestrate sono la spina dorsale di questa deterrenza”. La Bundeswehr deve dunque mantenere grandi unità operative e pronte al combattimento sempre disponibili per la Nato. (segue) (Geb)