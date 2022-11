Germania: capo Stato maggiore Difesa Zorn, aumentare preparazione a guerra con Russia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolineato dal capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, “la guerra in Europa è di nuovo una realtà”. Di conseguenza, la Germania deve essere preparata al fatto che in caso di un'aggressione russa al confine orientale della Nato, la Bundeswehr debba schierare “forze reattive e combattive” e si potrebbe trovare nella necessità di non poter attendere il supporto delle Forze armate degli Stati Unti. Inoltre, Zorn avverte che né l'Ue né la Nato potrebbero permettersi di pianificare e avviare la risposta a un attacco sul fianco est quando questo fosse già avvenuto. Intanto, la Bundeswehr prepara la costituzione di una divisione entro il 2024 e un generale tedesco rimasto anonimo ha dichiarato a “Der Spiegel” che, se la Germania non potenzia le proprie Forze armate, “nessun esercito si muoverà in Europa”. (Geb)