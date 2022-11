Università: sei docenti della Statale di Milano nella classifica "Highly cited researches 2022"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sei i docenti dell’Università Statale di Milano nella classifica "Highly cited researchers 2022" di Clarivate Analytics, che gestisce in modo indipendente l'Isi (Institute for scientific information) web of science, i cui database raccolgono ed elaborano i metadati dalle pubblicazioni scientifiche in tutti i campi della ricerca. Si tratta di Alberico Catapano, Giuseppe Curigliano, Carlo La Vecchia, Massimo Galli, Salvatore Siena, Giuseppe Viale. Alberico Catapano insegna Farmacologia al dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari e dirige i Centri rispettivamente di epidemiologia e farmacologia preventiva dell'Università Statale di Milano e per lo studio dell'aterosclerosi presso l'ospedale Bassini e l'Irccs Multimedica. Il professor Catapano si occupa di studi su aterosclerosi, lipidi, lipoproteine, dislipidemie genetiche e identificazione di bersagli terapeutici e valutazione di farmaci ipolipemizzanti. Giuseppe Curigliano, docente di Oncologia medica al dipartimento di Oncologia ed ematoOncologia dell’Università Statale di Milano, è direttore della Divisione di sviluppo nuovi farmaci per terapie innovative e condirettore del Programma nuovi farmaci presso l’Istituto Europeo di oncologia ed è responsabile del Reparto di degenza medica per i tumori solidi. La sua esperienza clinica è concentrata sullo sviluppo di nuovi farmaci ed approcci terapeutici innovativi, con particolare interesse nel trattamento del tumore mammario. (segue) (Com)