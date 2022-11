Veneto: Zaia, sostenibilità, innovazione e servizi alla persona sono sfide delle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Smart City Expo World Congress "è come una grande piazza di condivisione di buone pratiche. Qui si vedono tutte le novità rispetto alla sostenibilità, all'intelligenza artificiale, agli algoritmi, a tutto quello che può essere applicato ad una buona amministrazione. Quindi con conoscenza del territorio, risparmio e sostenibilità ambientale a 360 grandi". Lo ha dichiarato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, oggi a Barcellona per partecipare a questa fiera dove è presente un padiglione dedicato al nostro Paese. "Le sfide delle città sono la sostenibilità, l'innovazione e i servizi alla persona" ha poi affermato. "Lo sviluppo tecnologico, questa era digitale ci permette non solo di risparmiare, non solo di proteggere l'ambiente, ma ci permette anche di guardare al futuro cercando anche nuove forme di occupazione", ha poi concluso. (Rev)