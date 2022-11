Mediterraneo: comandante Irini Turchetto, urgente ricostruire stabilità nell’intera regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo scenario nel Mediterraneo dopo l’aggressione russa dell’Ucraina impone all’Unione europea di “avviare un processo per ricostruire la stabilità dell’intera regione”. Lo ha detto oggi l’ammiraglio Stefano Turchetto, comandante dell’operazione EuNavFor Med – Irini, nel discorso di apertura alla conferenza Shade Med 2022 iniziata oggi a Roma. L’ammiraglio ha parlato di un “nuovo scenario nell’area del Mediterraneo, attraversata da una serie di turbolenze esacerbate dal ritorno della guerra in Europa”. Un contesto che “pone i nostri governi davanti all’urgenza di ripensare alle sfide da affrontare per iniziare un processo per ricostruire la stabilità nell’intera regione”. Turchetto ha poi citato lo storico francese del Mediterraneo, Fernand Braudel, “che nei suoi studi ha sottolineato come questo spazio liquido, una volta culla delle grandi civiltà, nonostante le loro costanti rivalità, sia stato in grado di formare una cultura cosmopolita, uno straordinario ‘melting pot’, un’autostrada per collegare culture e religioni”. Portando stabilità e sicurezza nell’area del Mediterraneo, “mi piace pensare che stiamo giocando un ruolo nel ripristinare l’affascinante funzione del Mare Nostrum”, ha concluso l’ammiraglio. (Res)