Libia: comandante Irini Turchetto, da Ue compattezza e impegno per riportare la pace

- L’Unione Europea ha “mostrato compattezza e un forte impegno sulla necessità di riportare la pace in Libia”, nonostante la “congiuntura critica” della guerra in Ucraina. Lo ha detto oggi l’ammiraglio Stefano Turchetto, comandante dell’operazione EuNavFor Med – Irini, nel discorso di apertura alla conferenza Shade Med 2022 iniziata oggi a Roma. L’ammiraglio ha ricordato che Irini “opera nel cuore del Mediterraneo” con lo scopo principale di contribuire all’attuazione dell’embargo Onu sulle armi in Libia, ma anche con gli obiettivi secondari di contrastare le esportazioni illecite di petrolio e contribuire a smantellare le capacità dei trafficanti di esseri umani. “L’operazione gioca un ruolo sostanziale all’interno dell’approccio comprensivo dell’Ue per una soluzione del conflitto in Libia (…) nel quadro del Processo di Berlino”, ha aggiunto Turchetto. (Res)