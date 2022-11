Mafia: in Lombardia oltre 1.500 immobili sequestrati e destinati a progetti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il bene confiscato sul territorio non è un problema da affrontare, ma una risorsa da sfruttare”. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Antimafia Monica Forte intervenendo questa mattina a Palazzo Pirelli alla conferenza stampa sulle politiche regionali legate ai beni confiscati alla mafia e all’usura. “È indispensabile che tutti i soggetti coinvolti, dagli imprenditori, alle associazioni, alle istituzioni, riescano a fare rete, ascoltarsi e trovare la strada giusta per supportare chi finisce nelle trame degli usurai – ha proseguito Monica Forte -. Occorre inoltre impegnarsi al fine di prevenire questo fenomeno, prevedendo dei dispositivi efficaci a sostegno degli imprenditori in grave crisi di sovraindebitamento ed evitando così di farli cadere tra le mani delle criminalità organizzata”. La Lombardia è la terza regione italiana, dopo Sicilia e Campania, per il numero di Procedure in Gestione (604) gestite dal Tribunale e dalla Procura e con oltre 1.500 immobili sequestrati alla mafia e destinati a progetti sociali. (segue) (Com)