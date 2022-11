Mafia: in Lombardia oltre 1.500 immobili sequestrati e destinati a progetti sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri del fenomeno sono stati comunicati dall’assessore regionale alla sicurezza Romano La Russa che ha sottolineato come “Regione Lombardia abbia contribuito concretamente al sostegno di iniziative di assegnazione dei beni finanziando, tra il 2019 e il 2022, ben 87 progetti presentati da Enti locali ed Enti concessionari per un importo complessivo di quasi 5 milioni e mezzo di euro”. Romano La Russa ha annunciato che “entro fine anno partirà una campagna mediatica per la lotta all’usura con un video realizzato da Regione Lombardia che verrà divulgato sulle piattaforme social e sulle emittenti televisive locali”. Nel corso della conferenza stampa è stata presentata l’assegnazione di una unità immobiliare confiscata alla mafia in viale Monza a Milano che diventerà la futura sede dell’attività dell’Associazione Antiracket e Antiusura S.O.S Italia Libera, riconosciuta dal Ministero dell’Interno e operante in Lombardia: a rappresentare l’Associazione, è intervenuto il presidente Paolo Bocedi. Presenti anche la consigliera regionale Selene Pravettoni, vice presidente della Commissione antimafia, e l’onorevole Riccardo De Corato, in precedenza assessore alla sicurezza di Regione Lombardia. (Com)