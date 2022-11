Egitto: autorità annunciano rilascio di 30 prigionieri politici in attesa di giudizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane hanno deciso di rilasciare 30 prigionieri politici in attesa di giudizio. Lo ha affermato Tarek el Khouly, membro del comitato presidenziale per la grazia, che il presidente Abdel Fattah al Sisi ha formato lo scorso aprile per rilasciare detenuti politici. In una nota pubblicata su Facebook, El Khouly ha evidenziato il continuo lavoro del comitato presidenziale per favorire la reintegrazione dei detenuti nella società in coordinamento con tutte le istituzioni, tra cui il ministero dell’Interno.(Cae)