Cina-Russia: Pechino, dichiarazioni Mosca contro nucleare dimostrano "responsabilità"

- Le dichiarazioni della Russia sull'importanza di evitare una guerra nucleare in Ucraina dimostrano "responsabilità e razionalità". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, al termine di un colloquio tenuto oggi con l'omologo di Mosca, Sergej Lavrov, a margine del vertice G20 in corso a Bali, in Indonesia. La Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo nella promozione dei negoziati di pace, agendo in modo "equo ed imparziale", ha aggiunto il titolare della diplomazia cinese secondo l'emittente statale "Cgtn". Lavrov, da parte sua, ha ribadito la disponibilità della Russia alla negoziazione e al dialogo.(Cip)