Fvg: Autovie Venete, mezzo pesante in fiamme, chiusa A23 tra Palmanova e Udine Sud

- Un autoarticolato alimentato a metano ha preso fuoco poco dopo le 12:30 nel tratto autostradale della A23 tra il Nodo di Palmanova e Udine Sud al chilometro 4 + 500. Lo rende noto Autovie Venete, informando di aver chiuso il tratto in direzione Tarvisio. Il mezzo pesante si trova nella piazzola di sosta. Per chi proviene da Venezia ed è diretto a Udine-Tarvisio è consigliata l'uscita di San Giorgio di Nogaro, mentre per chi proviene da Trieste ed è diretto a Udine-Tarvisio è consigliata l'uscita al casello di Palmanova. (Frt)