Roma: controlli straordinari ad Ostia, 3 persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Dalle prime ore della mattinata, gli agenti della Polizia di Stato del decimo distretto Lido di Roma stanno procedendo a controlli straordinari in alcune zone di competenza e nei cosiddetti "lotti", teatro di gravi gesta dimostrative ed intimidatorie. Le operazioni sono state disposte dal Questore a seguito di episodi delittuosi verificatisi negli ultimi mesi in quella zona, al fine di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza e ripristinare la legalità sul territorio. Con gli agenti del Distretto stanno operando anche gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, Unità Cinofile antidroga, personale dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, la polizia scientifica e il reparto mobile. Circa 300 sono le persone identificate, 80 gli autoveicoli fermati, 8 le perquisizioni eseguite. Eseguite, inoltre, 3 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, emesse dall'Autorità giudiziaria, ed una persona denunciata. Infine, 2 esercizi commerciali controllati nei confronti dei quali sono in corso le verifiche amministrative. (Rer)