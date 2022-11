Milano: minaccia passanti con coltello chiedendo soldi, arrestato 33enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armato di un coltello da cucina, un uomo italiano di 33 anni è stato arrestato questa mattina all'alba dopo aver tentato di rapinare tre persone per strada. A chiamare il 112 sono stati due fratelli di 33 e 36 anni che erano al lavoro come addetti delle pulizie in un condominio in corso Lodi. Stavano riordinando i sacchi della spazzatura, quando intorno alle 5:30 sono stati avvicinati dall'uomo. Minacciandoli con il coltello ha chiesto loro del denaro, allontanandosi soltanto quando i due si sono nascosti all'interno del palazzo. Pochi minuti dopo, quindi, il 33enne ha preso di mira un 64enne italiano che stava portando fuori il cane. Anche in questo caso l'uomo uomo gli ha puntato contro la lama, bloccando alla vittima il passaggio per raggiungere il portone del proprio condomino. Quando questi gli ha dato una moneta da 2 euro, lui lo ha ferito alla mano e ha tentato di darsi alla fuga. Raggiunto in via Oglio dalla volante allertata poco prima dai due fratelli, è finito in manette. Il 58enne ha riportato una lieve ferita ed è stato medicato sul posto dagli operatori del 118. (Rem)