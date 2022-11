© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua lo stillicidio di suicidi in carcere. Quest'anno è già stato raggiunto il numero record di 78 casi. Un paese civile non può accettare questa triste contabilità. Sono necessari interventi urgenti per invertire questo trend agghiacciante". Lo dichiara in una nota il senatore Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a palazzo Madama.(Com)