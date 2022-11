Covid: Gemmato, vaccini preziosi, mie parole decontestualizzate e oggetto di strumentalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono stupefatto dalle strumentalizzazioni che l’opposizione sta montando in queste ultime ore in merito ad alcune mie dichiarazioni rilasciate ieri alla trasmissione Re Start di Rai 2. Ho sempre sostenuto la validità dei vaccini e la capacità che hanno di proteggere soprattutto i più fragili: come sottosegretario alla Salute ed esponente di Fd’I voglio sgombrare il campo da interpretazioni faziose e ideologiche”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. “L’attività parlamentare di questi anni – ha proseguito – testimonia in maniera limpida e coerente la posizione mia e di Fd’I. Siamo passati dall’emergenza alla convivenza con il virus anche grazie ai vaccini, adesso è tempo di guardare avanti”. (Rin)