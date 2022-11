Cina-Corea del Sud: Xi a omologo Yoon, necessario accelerare negoziati per accordo libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che Cina e Corea del Sud accelerino i negoziati per un accordo di libero scambio e promuovano la cooperazione in aree che includono la manifattura hi-tech, i big data e la finanza verde. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, al termine dell'incontro tenuto oggi con l'omologo sudcoreano, Yoon Suk-yeol, a margine del vertice G20 in corso a Bali, in Indonesia. Xi, riporta l'agenzia di stampa "China News Service", si è detto pronto a rafforzare i legami con Seul per infondere maggiore stabilità nella regione e nel resto del mondo, sollecitando un aumento della fiducia e della comunicazione strategica. Il presidente cinese ha ravvisato "l'elevata complementarietà" delle rispettive economie e ha invocato l'allineamento delle strategie di sviluppo a beneficio dello sviluppo comune. Xi ha concluso evidenziando l'importanza di opporsi alla "strumentalizzazione politica della cooperazione economica" e di collaborare per garantire "la sicurezza, la stabilità e la regolarità delle catene industriali e d'approvvigionamento a livello globale". (segue) (Cip)