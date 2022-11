Speciale difesa: ministero Difesa Giappone intende sviluppare droni sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa del Giappone intende avviare lo sviluppo di droni sottomarini per la posa e la rimozione di mine, nell'ambito delle iniziative tese a mantenere la superiorità marittima nell'eventualità di un conflitto al largo dei territori meridionali più remoti dell'Arcipelago giapponese. Lo hanno riferito fonti governative anonime citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il ministero della Difesa giapponese intende ovviare ai ritardi del Paese nell'adozione dei veicoli senza pilota per le operazioni terrestri, aeree e navali, emersi alla luce del conflitto in Ucraina. La centralità dei droni a supporto delle operazioni belliche dovrebbe essere esplicitata nella nuova Strategia di sicurezza nazionale e in altri due importanti documenti della difesa allo studio del governo giapponese. L'Agenzia per le acquisizioni, la tecnologia e la logistica del ministero della Difesa giapponese produce già un drone sottomarino in grado di individuare mine ed evitare ostacoli autonomamente, e intende partire da tale piattaforma per lo sviluppo di un nuovo sistema in grado anche di posizionare e rimuovere le mine, il cui primo compito sarà di ostacolare sbarchi nemici presso atolli come quello delle Nansei, poco distante da Taiwan. (Git)