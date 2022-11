Speciale difesa: Cina, caccia stealth J-20 esposto per la prima volta in una mostra statica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha messo in mostra per la prima volta in assoluto il suo caccia stealth di quinta generazione Chengdu J-20. Un esemplare del velivolo è parte della mostra statica all'Esibizione internazionale dell'aviazione e dell'aerospazio di Zuhai. Il J-20, in servizio da alcuni anni con l'aeronautica militare cinese, ha già effettuato voli dimostrativi in occasione di manifestazioni e rassegne negli ultimi anni, ma prima della scorsa settimana non era mai stato ammirato dal pubblico a distanza ravvicinata. (Cip)