Speciale difesa: ministro Difesa Israele, indagine Fbi su morte Shireen è “un grave errore”

- La decisione del dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti di indagare sulla sfortunata morte di Shireen Abu Akleh è un grave errore. Lo ha affermato il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz, in una dichiarazione. Il dipartimento statunitense ha notificato alle autorità israeliane che il Federal Bureau of Investigation (Fbi) avrebbe aperto una indagine sulla morte di Shireen Abu Akleh, giornalista palestinese (naturalizzata statunitense) uccisa lo scorso 11 maggio mentre copriva per l’emittente “Al Jazeera” un'operazione delle forze di difesa israeliane in un campo profughi a Jenin, in Cisgiordania. (Res)