Speciale difesa: India, al via esercitazione costiera Sea Vigil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge in India la terza edizione dell’esercitazione di difesa costiera Sea Vigil, concepita nel 2018 per convalidare varie misure istituite per migliorare la sicurezza dopo gli attentati del 26 novembre 2008 a Mumbai (gli attentatori arrivarono dal mare). Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano. L’esercitazione coinvolge l’intera costa del Paese, lunga 7.516 chilometri, la Zona economica esclusiva (Zee) ed è condotta dalla Marina militare in coordinamento con la Guardia costiera, i ministeri competenti per le attività marittime (Difesa, Interno, Porti e navigazione, Petrolio e gas naturale, Pesca), altre agenzie centrali e le amministrazioni statali. L’obiettivo è valutare in modo realistico i punti di forza e di debolezza. Sea Vigil, inoltre, è una preparazione all’esercitazione di prontezza operativa Tropex. (Inn)