Speciale difesa: Borrell, dobbiamo rafforzare nostra politica di difesa e sicurezza comune

- Dobbiamo rafforzare e incrementare la nostra politica di difesa, la nostra politica di sicurezza e difesa comune. Lo ha detto Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, al suo arrivo alla seconda giornata di lavori del Consiglio Affari esteri che riunisce i ministri della Difesa a Bruxelle. "L'intero continente sta subendo le conseguenze della guerra in Ucraina. Studieremo la revisione annuale coordinata sulla difesa. È la base delle capacità di difesa degli eserciti europei", ha detto. Con i ministri della difesa, ha chiarito Borrell, parleremo "di quali sono le nostre capacità o di come possiamo lavorare meglio insieme. Ma per farlo bene ed evitare di sprecare denaro, dobbiamo farlo più insieme". L'Alto rappresentante ha poi parlato della condivisione che richiede agli eserciti europei. "Devono esser interoperabili e lavorare insieme il più possibile, anche per rifornire le loro scorte. Ecco perché, insieme alla Commissione, abbiamo lanciato un'iniziativa di approvvigionamento congiunto, per andare dalle industrie della difesa e cercare le offerte migliori", ha detto. "Tutti insieme, possiamo presentare una richiesta unitaria all'industria e ottenere le migliori risorse finanziarie, per avanzare nel rifornimento delle scorte e aumentare le nostre capacità", ha concluso. (Beb)