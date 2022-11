Speciale difesa: Regno Unito, Sunak restio ad aumentare spesa militare oltre 2 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Rishi Sunak ha nuovamente espresso riluttanza su eventuali aumenti significativi della spesa militare nel Regno Unito. Come segnala il "Financial Times", Sunak ha firmato un contratto da 4,2 miliardi di sterline per altre cinque navi da guerra per la Royal Navy, ma ha evitato di sbilanciarsi sulla promessa fatta dal suo predecessore Liz Truss sull'aumento della spesa per la difesa al 3 per cento del Pil entro il 2030. Sunak ha evidenziato come l'obiettivo Nato sia al 2 per cento e il Regno Unito sia tra i pochi Paesi ad aver rispettato tale impegno. "Ancora una volta, la nostra è la seconda maggiore spesa per la difesa della Nato. Quindi nessuno può dire che non abbiamo una posizione molto forte" sul tema, ha rilevato il premier. Al contempo, Sunak ha annunciato l'aggiudicazione di un contratto da 4,2 miliardi di sterline a Bae Systems per costruire altre cinque fregate di tipo 26. (Rel)