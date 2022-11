Speciale difesa: Burkina Faso, Onu chiede indagine indipendente su abusi sui civili nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È fondamentale che si svolga rapidamente un'indagine sulle accuse di abusi militari nel nord del Burkina Faso. Lo ha dichiarato in un'intervista all'emittente "Rfi" il portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), Seif Magango, dopo che la scorsa settimana il governo burkinabè ha annunciato l'apertura di un'inchiesta in merito. Le Nazioni Unite hanno di recente accusato le Forze di difesa e sicurezza del Burkina Faso (Fds) e i Volontari per la difesa della patria (Vdp) - milizie paramilitari di autodifesa - di aver ucciso molti civili in diversi villaggi vicino a Djibo, nella regione settentrionale del Sahel, epicentro degli attacchi di matrice jihadista, ritenendo che tra le vittime ci siano diverse donne e bambini. "Abbiamo ricevuto gravi accuse al riguardo", ha detto Magango. Ieri, in risposta alle accuse sui presunti bombardamenti sui civili effettuati dall'esercito, il governo del Burkina Faso ha denunciato la presunta manipolazione e la disinformazione da parte de gruppi armati terroristici. "Si tratta di accuse che non ci sorprendono", ha spiegato in un comunicato il portavoce del governo , per il quale i terroristi sono "adusi alla manipolazione e alla disinformazione, tanto più che nella regione del Sahel vengono commesse azioni offensive". Non è la prima volta che le forze di sicurezza burkinabè vengono accusate di abusi: ad aprile il ministero della Difesa ha annunciato l'apertura di un'inchiesta dopo accuse simili a Solhan, nel nord del Paese.