Speciale difesa: Serbia, ministero Difesa invita i cittadini al servizio militare volontario nelle Forze armate

- Il ministero della Difesa serbo ha invitato ieri tutti i cittadini di età compresa tra i 19 e i 30 anni a fare domanda per un periodo di servizio volontario di sei mesi nell'esercito nazionale. Secondo l'agenzia di stampa "Fonet", il bando è aperto tutto l'anno e le domande, compresa quella per una formazione professionale militare per ufficiali di riserva, possono essere presentate presso i centri del ministero della Difesa, gli ex dipartimenti militari, sul portale del sistema di amministrazione elettronica, ma anche presso tutte le filiali delle Poste serbe. Ai giovani uomini e donne che decidono di prestare un periodo di servizio nelle Forze armate viene offerto uno stipendio mensile vicino ai 310 euro, il rimborso delle spese di viaggio, l'assicurazione sanitaria, nonché vitto, alloggio ed equipaggiamento. Il ministero offre inoltre agli interessati, dopo i sei mesi, la possibilità di accedere al servizio militare professionale nell'esercito serbo, secondo una procedura accelerata. (Seb)