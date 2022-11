Sardegna: due milioni dalla Regione per le bonifiche nelle discariche di rifiuti urbani dismesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due milioni per interventi di bonifica nelle discariche di rifiuti urbani dismesse. Li ha stanziati la Giunta regionale che ha approvato una delibera proposta dall'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis. “Le discariche dismesse di rifiuti solidi urbani – ha spiegato Lampis - costituiscono potenziali sorgenti di contaminazione dell'ambiente. Perciò, considerando le priorità indicate nel ‘Piano regionale di bonifica dei siti inquinati’, le richieste e i programmi di spesa delle precedenti annualità, sono stati individuati i siti che necessitano di un finanziamento per un avanzamento o per la conclusione degli interventi già avviati“.Nel ‘Piano regionale’ sono censite 404 discariche monocomunali (59 ad alta priorità e 134 media): 15 nel territorio della Città metropolitana di Cagliari; 91 della provincia di Sassari; 105 della provincia del Sud Sardegna; 106 della provincia di Nuoro; 87 della provincia di Oristano. Finora sono stati finanziati gli interventi di redazione dei piani di caratterizzazione e interventi di messa in sicurezza di emergenza per le discariche con evidenti problemi di rifiuti depositati superficialmente (rottami, inerti, batterie auto e altri similari); le indagini di caratterizzazione e le analisi di rischio; la bonifica e la messa in sicurezza permanente delle discariche individuate come prioritarie. (segue) (Rsc)