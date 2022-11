Taiwan: Xi ha avvertito Biden che potrebbe ricorrere a Legge anti-secessione per annettere l'isola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il confronto tra Xi e Biden, durato tre ore e mezza, i due leader hanno confermato di essere agli antipodi su numerose questioni chiave, a partire da Taiwan, ma hanno stabilito nuovi meccanismi di dialogo per scongiurare incidenti pericolosi, hanno concordato sulla prossima visita a Pechino del segretario di Stato Antony Blinken e hanno deciso di riattivare la cooperazione in materia di lotta ai cambiamenti climatici, sospesa unilateralmente dalla Cina lo scorso agosto dopo la visita a Taiwan della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi. L'impressione è che il colloquio tra i due presidenti sia avvenuto in un'atmosfera più distesa rispetto ai precedenti contatti virtuali, forse anche in ragione dei recenti sviluppi interni a entrambi i Paesi. Negli Stati Uniti il Partito democratico di Biden non ha subito il tracollo previsto dai sondaggisti alla vigilia delle elezioni di medio termine, mentre in Cina Xi ha rafforzato la propria leadership dopo il ventesimo Congresso del Partito comunista. Il capo della Casa Bianca, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, ha detto di aver trovato Xi "né più conciliante, né più aggressivo del solito". "È stato diretto come lo è sempre stato in passato, l'importante è esserci capiti. In tre ore e mezzo abbiamo coperto un enorme numero di questioni". (segue) (Cip)