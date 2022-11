Taiwan: Xi ha avvertito Biden che potrebbe ricorrere a Legge anti-secessione per annettere l'isola (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da Taiwan. Secondo Biden un'invasione da parte della Cina non è "imminente". Il capo della Casa Bianca ha chiarito a Xi che la posizione degli Usa verso il dossier Taiwan "non è cambiata". "Vogliamo che la questione venga risolta pacificamente", ha detto Biden, dicendosi convinto che Xi abbia "capito esattamente" il messaggio recapitatogli. Il presidente cinese, da parte sua, ha ribadito che la questione taiwanese "è al centro degli interessi fondamentali della Cina", costituisce "il fondamento politico" dei legami con gli Stati Uniti ed è "la prima linea rossa da non superare" nel rapporto bilaterale. "Salvaguardare l'unità e l'integrità territoriale della madrepatria è l'aspirazione comune al popolo e alla nazione cinesi. Chiunque cerchi di dividere Taiwan dalla Cina violerà gli interessi fondamentali della nazione cinese e il suo popolo non lascerà assolutamente che ciò accada", ha detto Xi. Il capo di Stato cinese ha auspicato di raggiungere pace e stabilità nello Stretto, notando tuttavia come queste siano "inconciliabili" con "l'indipendenza" dell'isola. (segue) (Cip)