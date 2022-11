Taiwan: Xi ha avvertito Biden che potrebbe ricorrere a Legge anti-secessione per annettere l'isola (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xi, da parte sua, ha espresso "forte preoccupazione" per l'attuale situazione, e ha detto che la Cina continuerà a promuovere i negoziati di pace. "La Cina sostiene e attende con impazienza la ripresa dei colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Allo stesso tempo, auspica che gli Stati Uniti, la Nato e l'Unione europea dialoghino con Mosca", ha detto il presidente cinese. Spazio anche alla questione del nucleare nordcoreano. È difficile stabilire con certezza se la Cina possa controllare la Corea del Nord, ma di sicuro anche Pechino deve contribuire a scongiurare l'ipotesi di un test nucleare da parte di Pyongyang, ha affermato Biden in conferenza stampa. Il capo della Casa Bianca ha detto di aver avvertito il leader cinese che, in caso di test nucleare nordcoreano, gli Usa saranno costretti ad assumere "una serie di azioni difensive che non saranno dirette contro la Cina", quanto a inviare "un messaggio alla Corea del Nord". (Cip)