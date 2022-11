Imprese: Estra e Sace siglano accordo quadro a supporto Pmi italiane per far fronte a costi energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a Cauzione Energia Pmi le imprese potranno richiedere la cauzione direttamente sul sito sace.it, in cui, tramite un simulatore, sarà possibile ricevere una prima indicazione sull’accoglibilità della richiesta e sul costo della cauzione stessa. Sace Bt valuterà la richiesta e in caso di esito positivo, emetterà la garanzia in formato digitale. “Siamo molto soddisfatti dell’accordo finalizzato che va nella direzione del sistema di tutele che intendiamo porre in campo a supporto dei nostri clienti nell’attuale congiuntura economica”, ha dichiarato Paolo Abati, Direttore generale di Estra. “Sace rappresenta un partner strategico in tal senso, con cui strutturare azioni a sostegno delle Pmi clienti, in modo mirato e agevole, grazie a soluzioni digitali di semplice concretizzazione”, ha aggiunto. “L’accordo con Estra conferma il nostro impegno a supporto delle imprese italiane, soprattutto PMI, per fronteggiare il caro energia, assicurando continuità alle loro attività con risposte concrete alle reali esigenze in un contesto particolarmente complesso”, ha spiegato Giusy Gangi, Direttore commerciale di Sace Bt. “Lo strumento Cauzione Energia Pmi destinato alle piccole e medie realtà, e già avviato con successo, si aggiunge all’offerta di soluzioni a 360 gradi facilmente accessibili e digitalizzate di Sace Bt”, ha sottolineato. (Com)