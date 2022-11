Africa: tre giovani imprenditori africani premiati con il Young Talent Award (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Res4Africa e i suoi partner, prosegue il comunicato, credono fermamente che le energie rinnovabili e l'innovazione saranno la risposta ai cambiamenti climatici e al deficit energetico che l'Africa deve affrontare. In questo necessario percorso di transizione energetica, il continente può e deve contare sulle sue generazioni più giovani. Con questa iniziativa congiunta, Res4Africa, Enel Green Power e la Banca europea per gli investimenti uniscono i loro sforzi per sostenere quei giovani di tutti i Paesi africani che sono impegnati e motivati ​​a creare un vero cambiamento nelle loro comunità. “Questo evento e, soprattutto, questo Premio, rispondono alla necessità di sostenere il coinvolgimento della partecipazione dei giovani nel percorso dell'Africa verso un futuro sostenibile. Le giovani generazioni sono chiamate a intraprendere una rivoluzione senza precedenti, rendendo la transizione energetica qualcosa di reale: questa è la unico modo per renderli veramente padroni del loro futuro", ha dichiarato Vigotti. "Lascia che vi dica alcuni dei motivi per cui la Banca europea per gli investimenti è così felice di sostenere questa iniziativa: ci sono due donne tra i vincitori, che sono rappresentative della popolazione africana, e che stanno dimostrando quanto il loro ruolo sia importante per guidare l'innovazione e i motivi della transizione energetica", ha commentato Fayolle. "Questa iniziativa è una pietra miliare del programma di Res4Africa per migliorare l'emancipazione di giovani e donne in Africa fornendo, ogni anno, supporto finanziario, tutoraggio e visibilità a tre giovani imprenditori africani per i loro progetti innovativi. Questa è un'opportunità per sviluppare il loro potenziale come abilitatori del cambiamento nelle loro comunità: con le loro attività e il loro pensiero innovativo, rappresentano la spina dorsale di un futuro sostenibile per l'Africa, dove l'accesso universale e conveniente all'energia può diventare una realtà", ha affermato da parte sua Bernabei. (Com)