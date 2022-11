Lombardia 2023: +Europa, massima attenzione a candidati Pd, no ad alleanza con M5S

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "+Europa non è parte del centrosinistra lombardo (e quindi non è interessata a primarie di sorta) ma pone e porrà la massima attenzione sui candidati che porrà in campo il Partito Democratico". Inoltre "+Europa non è interessata a un fronte ampio che comprenda una forza populista e in un'ultima istanza dannosa quale il Movimento 5 Stelle". Lo dichiarano in una nota congiunta Valerio Federico e Giulio Del Balzo della segreteria nazionale di +Europa. Certo è che "la carta migliore resta quella di Carlo Cottarelli che ha lasciato ancora uno spiraglio che andrebbe ripreso da tutti, a partire dal Terzo polo, eventualmente anche con una soluzione creativa di ticket, per rafforzare l'alternativa a Fontana", proseguono i due. Gli obiettivi di + Europa sono "liberalizzazione dei servizi ai cittadini forniti oggi, male, da Trenord, Aria SpA e dalle loro clientele, nonché dagli impegni a rafforzare il rapporto tra offerta e domanda di lavoro in regione" concludono Del Balzo e Federico.(Com)