Roma: Santori (Lega), direttiva Gualtieri su casa calpesta legge e discrimina chi la rispetta

22 luglio 2021

- "Troppo ampia e generalizzata la categoria dei cosiddetti 'meritevoli di tutela' secondo la direttiva 1 del 2022 firmata nei giorni scorsi dal sindaco Gualtieri. La Lega chiede l'intervento del Prefetto di Roma e del Ministro dell'Interno per un'attenta valutazione, e conseguente correzione, dello scritto licenziato dal Primo cittadino della Capitale". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, che ha inviato insieme al consigliere Davide Bordoni una lettera al Prefetto di Roma e al Ministro dell'Interno per chiedere verifiche e correzioni alla direttiva capitolina 1 del 2022. "Secondo questa categorizzazione - si legge nella nota - i meritevoli sarebbero praticamente tutti gli occupanti abusivi. Costoro otterrebbero case, sanatoria e allacci ai servizi in barba alle norme fissate nel decreto 'Lupi'. Strumentale è inoltre l'inciso buttato in mezzo al testo che, per addolcire la pillola indigesta di tanto prodotto della fantasia buonista, afferma che queste agevolazioni sarebbero concesse 'nella fase transitoria che precede la ricollocazione'".