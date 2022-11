Roma: Santori (Lega), direttiva Gualtieri su casa calpesta legge e discrimina chi la rispetta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza dimenticare - si legge anche - che tale direttiva calpesta anche l'art. 11 della L.R. n. 12/1999, che nega l'accesso alle case popolari qualora il richiedente, o uno dei componenti del suo nucleo familiare, abbia occupato senza titolo", aggiungono Santori e Bordoni. "Chiediamo al Prefetto e al Ministro di considerare anche come la direttiva sia di fatto discriminatoria nei confronti di coloro che vivono disagi analoghi agli occupanti abusivi, ma scelgono invece di agire nella legalità e rispettano le regole attendendo una casa in graduatoria. Questa direttiva finisce dunque anche con l'incoraggiare le occupazioni abusive e i comportamenti contrari alle legge", concludono nella lettera gli esponenti della Lega. (Com)