Ucraina: Lavrov al G20, retorica di Zelensky è "russofobica"

- Il discorso del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, fatto al summit del G20 in corso a Bali in Indonesia, ha seguito la linea "russofobica". È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso del briefing con la stampa a margine del vertice. Il discorso di Zelensky, che "non vuole ascoltare i consigli dell'Occidente sui negoziati", ha seguito la retorica "bellicosa, aggressiva e russofobica", secondo Lavrov. Il ministro ha anche osservato che la Federazione Russa vuole vedere prove concrete che l'Occidente sia interessato a aiutare a risolvere il conflitto tra la Russia e l'Ucraina. "Vogliamo vedere prove concrete che l'Occidente è seriamente interessato a disciplinare Zelensky. Deve spiegargli che non può continuare così, che non è nell'interesse del popolo ucraino", ha detto Lavrov. (Rum)