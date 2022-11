Covid: Gelmini (Azione), gravi e pericolose parole di Gemmato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le dichiarazioni del sottosegretario alla salute Marcello Gemmato sono gravi, visto il ruolo che ricopre. La campagna vaccinale e la straordinaria adesione degli italiani non sono tema su cui chi ricopre un ruolo così importante può affermare che ‘non si schiera a favore o contro i vaccini’. Anche perché i vaccini sono ancora necessari per le quarte dosi per anziani e fragili: il revisionismo del governo su questo tema è irrispettoso, inaccettabile e perfino pericoloso”. Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione. (Rin)